Muchas de las compañías que aparecen en Money se promocionan con nosotros. Las opiniones son nuestras, sin embargo la remuneración e investigación pueden determinar dónde y cómo aparecen dichas compañías. Más información sobre cómo ganamos dinero. Cómo usar los pagos de alquiler para aumentar su puntuación de crédito Por: Traducido por: ¿Es usted parte de las más de 100 millones de personas que alquilan actualmente? He aquí un pequeño secreto: eso le puede ayudar a mejorar su puntuación de crédito. Le guste o no, su crédito afecta a casi todos los aspectos de su vida financiera. Cuando está buscando comprar una casa, un auto o incluso un nuevo teléfono de lujo, su puntuación crediticia es lo primero que miran los prestamistas para determinar su capacidad de pago. Y una buena puntuación siempre se traduce en tasas de interés más bajas y términos más favorables. Pero crear crédito puede ser difícil, sobre todo si se encuentra en el dilema de necesitar crédito para crear crédito. La buena noticia es que, si es un inquilino, hay varias formas de reportar sus pagos mensuales que podrían ayudarle a mejorar su puntuación y a construir su historial crediticio. Comunicar esta información no sólo es una herramienta muy poderosa para quienes buscan establecer un crédito por primera vez, sino también para quienes se han enfrentado a dificultades crediticias en el pasado. De hecho, un estudio de Experian sobre el tema en el 2022 reveló que aproximadamente el 75% de los participantes que optaron por incluir sus pagos de alquiler como parte de su informe vieron mejorar sus puntuaciones de crédito entre 11 y 29 puntos. Así que, si ha estado pagando el alquiler como un reloj, aquí tiene cómo hacer que cuente para su crédito. Hable con su casero o con la empresa de gestión de la propiedad Aún pagando puntualmente durante años, las probabilidades de que este récord se refleje en su informe crediticio son escasas. ¿Por qué? Porque al igual que sus facturas de agua, electricidad y otros servicios, las cuentas de alquiler se consideran "líneas de crédito no tradicionales". Esto significa que los acreedores no están obligados a informarlos a las agencias crediticias de la misma manera que lo harían con una hipoteca o un préstamo de automóvil. Dicho esto, si las tres agencias (Experian, TransUnion y Equifax) reciben esta información, la añadirán a su expediente. Sin embargo, esto no es algo que usted pueda comunicarles por su cuenta. Sus pagos deben cobrarse a través de una plataforma de procesamiento de pagos, como RentTrack, Esusu o Zego, que también ofrece servicios de informe de alquileres. Es posible que si le alquila a una gran empresa de gestión de propiedades o a un propietario que gestiona varias unidades, ya están utilizando una de estas plataformas para ayudarles a realizar el seguimiento de sus pagos. Es tan sencillo como preguntarles. Inclusive, quizá ofrezcan la opción de reportar sus pagos como incentivo a ser un buen inquilino. Podría ser que añadan un pequeño suplemento al alquiler para cubrir esos gastos, pero a menudo el casero lo hace sin costo alguno adicional. Recomendamos consultar primero con su casero, ya que es la forma más fácil y rentable de añadir el historial de pagos del alquiler a su informe crediticio. Suscríbase a un servicio de información sobre alquileres Si le alquila a un propietario individual o a una empresa pequeña de gestión de propiedades, es posible que no usen una plataforma de procesamiento de pagos a gran escala, ya que probablemente no tenga sentido para ellos, desde un punto de vista financiero. La buena noticia es que incluso si su casero no usa ninguna de estas plataformas, empresas como Rock the Score, Zingo, CreditMyRent y Rental Kharma permiten que los inquilinos se suscriban individualmente. Las cuotas mensuales van a variar de acuerdo a la app que use, pero puede esperar pagar entre 6,95 y 14,95 dólares al mes para que le informen de los pagos del alquiler. Algunas también pueden requerir que pague una cuota única de instalación que puede ser tan baja como 48 dólares o alcanzar hasta 149 dólares. Una de las ventajas de utilizar una de estas empresas es que tendrá la opción de declarar hasta 24 meses de pagos de alquiler. Esto puede beneficiar aún más a su crédito, ya que el historial de cuentas constituye el 15% de su puntuación crediticia, según FICO. Las empresas que informan el alquiler validan su historial de pagos de dos formas: comprobando sus estados de cuenta con su banco o cuentas de tarjetas de crédito, o enviando sus pagos directamente al propietario. Algunas también le permiten subir copias de cheques cancelados o libros de alquiler para demostrar sus pagos mensuales. Use una tarjeta de crédito para pagar el alquiler Vale. Muy pocos arrendadores aceptan pagos con tarjeta de crédito, y los que lo hacen suelen cobrar una comisión de procesamiento comercial que puede alcanzar hasta el 3% del pago total del alquiler. El uso de su tarjeta de crédito para pagar el alquiler no aparecerá como una cuenta separada o línea comercial dentro de su reporte, pero aún así puede impulsar su crédito mediante la mejora de su historial de pagos, que constituye el 35% de su puntuación. Por supuesto, para que esto ocurra, debe pagar el saldo completo de la tarjeta cada mes. Además, dependiendo de las ventajas de su tarjeta, podría recuperar los gastos de tramitación — y algo más — si ofrece devoluciones en efectivo o puntos de recompensa por estas transacciones. Lo que hay que tener en cuenta al declarar el alquiler Añadir pagos de alquiler puntuales a su informe casi siempre produce cambios positivos en su crédito, pero tenga en cuenta que es posible que al principio vea un ligero descenso en su puntuación. Esto se debe a que cada vez que se añade una nueva cuenta — ya sea de alquiler, un préstamo de coche o una tarjeta de crédito — las agencias tardan tiempo en procesar esta información. Experian, TransUnion y Equifax tampoco intercambian información entre sí y utilizan criterios de puntuación crediticia diferentes. Esto significa que puede obtener una puntuación diferente de cada agencia, aunque todas reciban la misma información. Además, algunos servicios de información sobre alquileres sólo comparten sus datos con determinadas agencias. Por ejemplo, PayYourRent informa de pagos a las tres agencias de crédito, mientras que Rock the Score sólo lo hace a TransUnion y Equifax. Por lo tanto, asegúrese de comprobar esta información antes de inscribirse. Por último, si va a utilizar tu tarjeta de crédito para pagar el alquiler, recomendamos que primero consulte su límite de crédito, para asegurarse de que esta transacción no lo vaya a sobrepasar, ya que esto podría afectar temporalmente su utilización del crédito y perjudicar su puntuación.

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.