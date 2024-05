Cómo declarar bancarrota: 13 pasos sencillos

Si recibe llamadas constantes de acreedores, se enfrenta a la ejecución hipotecaria o se siente abrumado por sus deudas, la quiebra o bancarrota puede ser el camino fuera de esa bruma.

Decidir declararse en quiebra es una decisión difícil que tendrá efectos duraderos en su crédito. Sin embargo, puede darle un nuevo comienzo al permitirle eliminar algunas deudas o crear un plan de repago. Todo dependerá del tipo de quiebra que elija.

A pesar de los desafíos que implica, la bancarrota es una alternativa viable para aliviar el peso de las deudas insostenibles. De hecho, es más común de lo que cree. Por ejemplo, más de 430 000 personas se declararon en quiebra en 2023, según los últimos datos federales.

Siga leyendo para saber cómo utilizar la quiebra para encaminarse hacia un mejor futuro financiero.

Cómo declarar bancarrota

A continuación le explicamos paso a paso cómo transcurre este proceso. La quiebra es un procedimiento federal, por lo que los pasos básicos son los mismos independientemente de dónde viva. Sin embargo, el reglamento local sí influye en los casos de quiebra, especialmente con respecto a las exenciones de bienes.

Esta guía no debe sustituir al asesoramiento legal. Más bien, debe considerarla como un resumen general de lo que se necesita para declararse en quiebra.

1. Consulte a un abogado de bancarrota

Es cierto que usted no necesariamente necesita un abogado de bancarrota; puede presentar una declaración de bancarrota y representarse a sí mismo — esto se conoce como presentación pro se. No obstante, le recomendamos encarecidamente que consulte a un abogado de bancarrota local antes de comenzar el proceso.

Estudios demuestran que alrededor del 94% de las personas consiguen una cancelación cuando contratan un abogado de bancarrota. Esta cancelación es una orden judicial que elimina su responsabilidad por algunas o todas las deudas que no puede pagar.

Dado esto, sugerimos que hable con uno o dos abogados locales que tengan experiencia con la ley de bancarrota. He aquí algunos recursos para encontrarlos:

El Colegio de Abogados de su estado o ciudad

Asociación Nacional de Abogados de Bancarrota de Consumidor (NACBA, por sus siglas en inglés)

Corporación de Servicios Legales (LSC, por sus siglas en inglés), una fuente de asistencia legal sin fines de lucro para estadounidenses con bajos ingresos

Entendemos que quizás prefiera no pagar por un abogado dado que ya se encuentra bajo presión financiera. Si este es su caso, sepa que puede tener derecho a asistencia legal gratuita, ya sea a través de una de las organizaciones mencionadas anteriormente u otra organización en su comunidad.

Muchos abogados también ofrecen consultas gratuitas o responden a preguntas por correo electrónico. También está la app sin fines de lucro Upsolve, que le ayuda a encontrar consultas, recursos y ayuda legal libres de costo.

Pregúnte si la quiebra es realmente la opción adecuada para su situación y si tiene los requisitos para cualificar antes de pagar por la presentación de formularios de bancarrota, lo que puede afectar su informe de crédito por hasta 10 años. También verifique si tiene alguna alternativa viable, como la negociación de deudas o el asesoramiento crediticio sin fines de lucro. Normalmente, las personas que se declaran en quiebra agotan primero estas alternativas.

2. Organice sus documentos financieros

Ahora que ha decidido declararse en quiebra — preferiblemente luego de consultarlo con un abogado — el primer paso es organizar sus documentos.

Cuando usted se declara en quiebra, le dice a un tribunal federal que no puede costear sus deudas y necesita ayuda. Para demostrar está precariedad económica, deberá revelar información sobre sus finanzas.

Aquí tiene una lista de los documentos que necesitará en el proceso:

Documentos de identidad como su licencia de conducir y tarjeta de Seguro Social

Declaraciones de impuestos (de los pasados cuatro años)

Comprobantes de ingresos (talones de pago, W-2, ingresos de trabajador autónomo, ingresos procedentes de bienes, así como cualquier ingreso procedente de beneficios gubernamentales)

Estados de cuenta bancaria y/o estados de cuenta de retiro

Prueba del valor de sus bienes, como la tasación de vehículos y bienes inmuebles. También necesitará saldos de préstamos, pruebas de seguros, importes de pagos mensuales o documentos relacionados.

Una lista de sus acreedores y el importe que les debe

Un desglose detallado de sus gastos básicos mensuales

Es crucial organizar esta información de antemano, ya que puede ayudarle a determinar qué tipo de quiebra debe solicitar. También es muy probable que el fiduciario de quiebra designado a su caso le requiera estos documentos.

3. Entienda su deuda y decida qué hacer

Entender sus deudas le ayudará a determinar cuál de los dos tipos de quiebra es el mejor para su situación.

Deudas como la manutención de menores, pensión alimenticia y determinadas obligaciones fiscales de impuestos no pueden ser canceladas (y la quiebra no puede detener el embargo de salarios relacionado con esas deudas). También sepa que cancelar la deuda de préstamos estudiantiles puede ser difícil, aunque no imposible.

Conocer sus deudas le ayudará a saber si es elegible para declararse en bancarrota y, de ser elegible, decidir si declararse en bancarrota Capítulo 7 o Capítulo 13. He aquí en qué se diferencian los dos tipos:

Capítulo 7 vs. Capítulo 13

La bancarrota de Capítulo 7 es el tipo más común, en parte porque el proceso completo es más sencillo, barato y rápido. Es posible conseguir que le cancelen sus deudas en un plazo de seis meses.

En la bancarrota de Capítulo 7, también conocida como liquidación, un fiduciario judicial determina si usted tiene activos que merezca la pena vender a sus acreedores. (Lo que cuenta como activo varía según el estado, pero la mayoría de los casos de Capítulo 7 los declaran "sin activos", por lo que nada se liquida).

Para acogerse al Capítulo 7, debe pasar una "prueba de recursos económicos" basada en los ingresos promedio de su estado.

Si sus ingresos son demasiado elevados, tiene otra opción: el Capítulo 13. Con esta opción, resolver sus deudas tomará más tiempo, ya que requiere un plan de repago a largo plazo — normalmente de tres a cinco años — antes de que algunas de las deudas pendientes desaparezcan. El proceso de presentación en sí es también mucho más complejo que el del Capítulo 7.

Puede utilizar este tipo de quiebra para ponerse al día con las deudas garantizadas (como hipotecas o préstamos de auto) sin perder sus propiedades y sin arriesgarse a la liquidación de ningún otro activo, como ocurre con el Capítulo 7.

Una bancarrota bajo el Capítulo 7 permanece en su informe de crédito durante 10 años, mientras que una bancarrota bajo el Capítulo 13 desaparece después de siete. Ambas tienen un impacto duradero en su puntaje de crédito, y cualquier deuda que contraiga probablemente tendrá una tasa de interés más alta.

4. Tome el curso de asesoramiento crediticio

Antes de presentar sus formularios de quiebra, debe tomar un curso obligatorio con una agencia de asesoramiento crediticio que haya sido aprobada por el Departamento de Justicia — excepto en Alabama y Carolina del Norte, donde las agencias son aprobadas por el Administrador de Bancarrota local. Este paso es necesario independientemente del tipo de quiebra que solicite.

Puede tomar el curso en línea, en persona o por teléfono. Los cursos suelen costar entre $15 y $50. Debe completar el curso en un plazo de 180 días a partir de la declaración de quiebra. Utilice el sitio web del Departamento de Justicia para encontrar un programa.

NOTA: Si usted vive en Alabama o Carolina del Norte, debe elegir y completar un curso de una lista de proveedores aprobados en su estado.

5. Llene los formularios de bancarrota

Independientemente del tipo de quiebra que elija, tendrá que completar una larga lista de documentos judiciales.

Tanto el Capítulo 7 como el Capítulo 13 requieren que complete una petición de bancarrota y una declaración de situación financiera, mientras que algunos de los otros formularios son opcionales. El sitio web de los tribunales de EE.UU. (uscourts.gov) tiene todos los formularios de quiebra que necesitará.

Adicionalmente, también puede ser necesario completar formularios de la corte local. Una vez más, le recomendamos encarecidamente que recurra a un abogado de quiebras ya que este podrá ayudarle a comprender y completar correctamente todos estos formularios para minimizar errores.

6. Presente los formularios de bancarrota ante el tribunal

Una vez complete todos los formularios necesarios, deberá presentarlos ante el tribunal de bancarrota de su distrito federal. Normalmente, un abogado se encarga de ello.

Si se declara en quiebra por su cuenta, sepa que existen unos 90 distritos de bancarrota diferentes. Asegúrese de presentar la solicitud correcta según el lugar donde reside. Sepa que si se muda de residencia principal en el periodo de 180 días antes de declararse en quiebra, deberá presentar la solicitud en el distrito en el que vivió la mayor parte de ese periodo.

Cuando solicite la bancarrota, espere pagar una combinación de cargos de presentación y cargos administrativos de unos $300 o más. Si no puede pagar esa cantidad, puede solicitar que le eximan de pagar los cargos de presentación.

7. Envíe por correo los documentos a su fiduciario designado por el tribunal

Una vez que haya presentado sus formularios de bancarrota ante el tribunal, se designará un fiduciario de bancarrota para su caso.

El papel exacto que desempeña el fiduciario en su caso será un poco diferente si su quiebra es de Capítulo 7 o Capítulo 13. En términos generales, el fiduciario revisa los formularios que usted presentó ante el tribunal. Este también puede solicitarle información para corroborar lo que usted presentó.

Normalmente, su abogado de quiebras trabaja con el fiduciario, pero es posible que tenga que enviarle documentos como talones de pago, declaraciones de impuestos, estados de cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

8. Asista a la "Reunión 341" de acreedores

Poco después, el fiduciario organizará una reunión a la que debe asistir, conocida como la "Reunión 341". Esta es un requisito del artículo 341 del Código de Bancarrota de Estados Unidos.

Sus acreedores también serán invitados, pero no están obligados a asistir. En esta reunión, usted (y su cónyuge, si se declaran en quiebra juntos) prestará juramento y deberá responder las preguntas del fiduciario y, posiblemente, de sus acreedores sobre su situación financiera.

La reunión de acreedores suele considerarse la parte más aterradora de la quiebra, ya que se le hacen preguntas específicas sobre aspectos potencialmente embarazosos de su vida financiera en un foro público. Y si no lo hace, podrían desestimar su caso.

La buena noticia es que los acreedores no suelen presentarse y las reuniones suelen durar solo entre 10 y 15 minutos.

9. Encarguese de los bienes no exentos

La forma en que se consideran sus bienes "no exentos" depende del capítulo de bancarrota que solicite.

En general, el proceso de quiebra le permite eximir — o esencialmente proteger — muchos de sus bienes muebles o inmuebles que se consideran de primera necesidad. Sin embargo, las exenciones no son automáticas. Tendrá que proveer una lista puntual de lo que cualifica para exención.

Pueden estar sujetos a exenciones los vehículos primarios que no sean de lujo, los enseres domésticos necesarios y el capital inmobiliario (aunque estas normas de exención pueden variar mucho de un estado a otro).

Cualquier bien fuera de la lista de exenciones será considerado como no exento, y si no facilita ninguna lista, entonces todos sus bienes se consideran no exentos, es decir, estarán desprotegidos. Entre los bienes que a menudo no pueden acogerse a exenciones se incluyen artículos de lujo como embarcaciones, autos adicionales, casas de vacaciones y joyas.

Durante una bancarrota del Capítulo 7, el fiduciario puede vender sus activos no exentos para pagar a sus acreedores.

En el caso del Capítulo 13, los fiduciarios no venden su propiedad no exenta, pero utilizan el valor de esta propiedad al momento de establecer un plan de pago. Supongamos que es dueño de un auto deportivo no exento valorado en $65 000. El fiduciario no vendería su auto deportivo para pagar inmediatamente al acreedor. En su lugar, usted pagaría a sus acreedores la cantidad adeudada a lo largo de su plan de pagos.

10. Siga pagando sus deudas garantizadas

Algo que muchos creen erróneamente en cuanto a la quiebra es que, una vez presentada, pueden dejar de pagar sus deudas.

Aunque la bancarrota puede ayudarle a eliminar muchas de sus deudas no garantizadas, como facturas médicas o préstamos personales atrasados, debe seguir pagando las mensualidades de las deudas garantizadas si quiere conservar esa propiedad. (Una deuda garantizada suele ser un préstamo para un bien físico, como el préstamo de auto.) Si no efectúa los pagos, el prestamista tiene derecho a embargar su propiedad.

Si está en riesgo de ejecución hipotecaria y ha agotado todas las demás opciones de alivio financiero, declararse en bancarrota de Capítulo 13 puede retrasar la ejecución hipotecaria y ayudarle a salvar su casa. A fin de cuentas, aún necesitará los ingresos para seguir haciendo futuros pagos de hipoteca, así como para cubrir cualquier pago atrasado a lo largo de su plan de pagos.

11. Espere a que se determine si cumple los requisitos

El hecho de que haya superado gran parte del proceso de quiebra no significa que sus deudas vayan a desaparecer automáticamente.

Es posible que sus deudas no se cancelen si existen excepciones legales para el tipo de deuda, o si facilitó información incorrecta, incompleta o fraudulenta mientras estaba bajo juramento o durante el proceso de presentación.

También hay un período de tiempo durante el cual el juez de bancarrota da a los acreedores y al fiduciario la oportunidad de oponerse a cualquier cancelación. Si lo hacen, esto inicia un pleito denominado "juicio adversario".

Además, existe la posibilidad de que su caso sea auditado aleatoriamente por el Departamento de Justicia. Si es así, es posible que deba proveer información adicional. Esta auditoría podría retrasar por varias semanas cualquier alivio de la deuda. Por supuesto, si la auditoría revela información incorrecta, su caso podría ser desestimado.

Dicho esto, estos casos son bastante raros. El hecho de que haya llegado tan lejos en el proceso es una buena señal de que al menos algunas de sus deudas son elegibles para ser canceladas.

12. Tome el curso de asesoramiento al deudor

Antes de que cancelen su deuda oficialmente, debe completar un curso de asesoramiento al deudor, similar al curso que tuvo que completar antes de presentar la demanda.

Los proveedores de este curso también deben estar autorizados por el Departamento de Justicia (con las mismas excepciones para aquellos que presentan sus casos en Alabama y Carolina del Norte).

Normalmente se puede encontrar este segundo curso a un precio más barato que el que tomó al principio del proceso. Por ejemplo, un proveedor acreditado ofrece el curso en línea por tan sólo $8. Algunos proveedores le ofrecerán presentar su certificado del curso directamente ante su tribunal local. Tanto si opta por esa vía como si lo presenta usted mismo, realice este paso lo antes posible para acelerar el proceso de cancelación.

13. Espere la cancelación

El capítulo de bancarrota que haya solicitado determinará el tiempo que tome cancelar sus deudas.

En el caso del Capítulo 7, si todo ha ido bien, las cancelaciones se determinan típicamente unos cuatro meses después de haberse declarado en quiebra.

Sucede mucho más tarde en el caso del Capítulo 13. En este caso, las deudas sólo se cancelan después de que usted complete su plan de repago, que suele durar de tres a cinco años.

Resumen de la guía de Money sobre cómo declarar bancarrota

Como consumidor común, puede elegir entre dos capítulos principales de bancarrota: el Capítulo 7 y el Capítulo 13. Le recomendamos encarecidamente que primero reúna todos sus documentos financieros y consulte con un abogado para saber cuál es la mejor opción para su situación.

Antes de presentar su declaración de quiebra, debe tomar un curso de asesoramiento crediticio y obtener un certificado del mismo.

Tendrá que completar varios formularios de bancarrota y presentarlos ante el tribunal de bancarrota de su distrito.

En la "reunión 341", el fiduciario de bancarrota (y posiblemente sus acreedores) le hará preguntas sobre su situación financiera.

Durante el proceso de quiebra, debe seguir efectuando los pagos mensuales de sus deudas garantizadas si desea conservar esos bienes.

Tendrá que completar un segundo curso de asesoramiento al deudor antes de que cancelen sus deudas.

