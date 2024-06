Reseña de reparación de crédito de Credit Glory

Un percance financiero puede dañar su puntaje de crédito y poner en riesgo su capacidad para calificar para préstamos y tarjetas de crédito. Pero aunque el "mal crédito" puede ser perjudicial, también puede ser reparado. Y la forma más sencilla de mejorar su crédito es contratar una compañía de reparación de crédito que se encargue de ello por usted.

En esta reseña de Credit Glory, examinamos los servicios de la compañía, sus precios, ofertas, experiencia, accesibilidad y satisfacción del cliente. Compañías como estas se especializan en arreglar las puntuaciones crediticias de sus clientes disputando la información negativa incorrecta — como pagos atrasados, cobros o cuentas morosas — que aparece en sus reportes de crédito.

Credit Glory ofrece servicios que ayudan con lo siguiente:

Nombres y direcciones incorrectas

Saldos

Reposesiones

Quiebras

Morosidad

Cobros e incobrables

Consultas de crédito incidentes

El proceso de reparación de crédito de la compañía comienza cuando usted se pone en contacto con su departamento de servicio al cliente para una consulta gratuita. Durante esta consulta, hablará directamente con un experto en crédito, quien responderá sus preguntas y le explicará cómo Credit Glory puede ayudarle con su situación.

Si se inscribe en el plan de reparación de crédito de Credit Glory, la compañía le asignará un gerente de cuentas para proporcionarle asistencia individualizada. Siempre que tenga preguntas, ese punto de contacto puede proporcionarle ayuda directamente.

Pros y contras de la reparación de crédito de Credit Glory

Pros Tiene buenas calificaciones de servicio al cliente

Ofrece consultas gratuitas

Sus contratos son fáciles de cancelar Contras No ofrece información sobre precios en su sitio web

No ha recibido calificaciones de terceros

No ofrece monitoreo de crédito

Explicación de los pros

Tiene buenas calificaciones de servicio al cliente

Cuando se inscriba en los servicios de reparación de crédito de Credit Glory, se le asignará un gerente de cuenta. Esta persona será su punto de contacto cuando necesite ayuda con su plan o sus problemas de crédito.

Ofrece consultas gratuitas

Credit Glory ofrece consultas telefónicas gratuitas para que los usuarios puedan determinar si los servicios que ofrece la compañía se ajustan a sus necesidades. No hay obligación de adquirir un plan después de la consulta gratuita.

Sus contratos son fáciles de cancelar

Credit Glory no exige un contrato a largo plazo. Al contrario, si no está satisfecho o no alcanza sus objetivos deseados de reparación de crédito, puede cancelar los servicios en cualquier momento.

Explicación de los contras

No proporciona información sobre precios en su sitio web

El sitio web de Credit Glory no muestra una lista de precios para sus servicios. La única forma de saber los costos de sus planes es contactando a la compañía por teléfono.

No ha recibido calificaciones de terceros

Hay muchas reseñas de usuarios sobre Credit Glory disponibles en línea, pero actualmente no tiene calificaciones de terceros. Dichas calificaciones pueden ofrecer un análisis imparcial de las finanzas y servicios de una compañía, proporcionando contexto adicional.

No ofrece servicios de monitoreo de crédito

Credit Glory limita sus servicios a la disputa de errores en informes de crédito. Sin embargo, para mejorar su crédito y mantenerlo en buen estado, es importante monitorear su puntaje regularmente.

Aunque Credit Glory recomienda utilizar IdentityIQ, sus planes no incluyen monitoreo de crédito, por lo que tendría adquirir este servicio por su cuenta. Como resultado, podría verse obligado a pagar tanto por los servicios de Credit Glory como por los de una compañía de monitoreo de crédito.

Ofertas de reparación de crédito de Credit Glory

Credit Glory ofrece servicios de reparación de crédito y se especializa en varias áreas. El proceso comienza con una consulta de crédito gratuita. Una vez que un experto en crédito entienda su situación, Credit Glory puede comenzar a disputar los elementos negativos.

La siguiente sección detalla los servicios de reparación de crédito de Credit Glory.

Asesoramiento de crédito gratuito

El proceso de reparación de crédito comienza con una consulta telefónica gratuita. Durante esta llamada, un experto en crédito le preguntará sobre su historial crediticio y su situación actual antes de explicarle el proceso, los costos y qué puede esperar. A partir de ahí, usted puede decidir si desea o no firmar un contrato con Credit Glory. Si lo hace, la compañía empezará a trabajar en su caso en cuanto pague sus honorarios.

Disputas de crédito

Una de las mejores formas de mejorar su puntuación de crédito es disputar los elementos negativos incorrectos que aparezcan en su reporte crediticio. Las tres principales agencias de crédito registran y hacen un seguimiento de la información crediticia; cada una de ellas puede tener información diferente con algunas coincidencias.

Credit Glory refutará cualquier información incorrecta con las tres agencias, enviando disputas de crédito en su nombre. Estas disputas incluyen la mayoría de los errores que aparecen en sus informes de crédito, incluidos los pagos atrasados, las cuentas morosas y los cobros.

Antes de que Credit Glory dispute los errores en su informe crediticio, es posible que un experto en créditos necesite primero saber qué elementos son incorrectos y si usted tiene pruebas de que en realidad son incorrectos. Además, pueden pedirle que aporte documentación como prueba. Las agencias de crédito están legalmente obligadas a investigar todas las disputas recibidas, y el proceso es más fácil si disponen de pruebas concretas.

Por ejemplo, para resolver una disputa con un acreedor que dice que usted no completó un pago, podría incluir un recibo de pago que demuestre lo contrario. En cuanto usted aporte las pruebas, un experto en crédito elaborará las cartas de disputa y las enviará a las tres agencias.

Otro ejemplo de una disputa crediticia común es la morosidad. La morosidad se produce cuando se paga una factura 30 días después de su fecha de vencimiento, lo que puede reducir su puntuación crediticia por hasta 100 puntos. Si su informe crediticio muestra pagos atrasados incorrectos, Credit Glory puede disputarlos. Si gana la disputa, las agencias de crédito eliminarán el pago atrasado de su informe, lo que hará que su puntuación crediticia aumente.

Bancarrota

Si busca qué puede perjudicar su puntuación crediticia, descubrirá que la bancarrota, también conocida como quiebra, puede tener consecuencias duraderas. Una bancarrota según el Capítulo 13 permanece en su informe de crédito durante siete años, mientras que una bancarrota según el Capítulo 7 permanece en su informe durante 10 años.

Eliminar un caso de bancarrota antes de este plazo no suele ser una opción. Sin embargo, Credit Glory podría ayudarle a eliminar la bancarrota si ya esta entrada no debería aparecer en su informe. En algunos casos, las quiebras no se eliminan del informe crediticio de una persona cuando deberían o la información es incorrecta o fraudulenta. Si ese es su caso, Credit Glory podría ayudarle.

Costo de los servicios reparación de crédito de Credit Glory

Para obtener más información sobre las tarifas y opciones de planes de Credit Glory, debe ponerse en contacto con la compañía. Esta ofrece dos planes:

Plan estándar sin garantía de devolución de dinero: Se factura inicialmente por $199 y luego $99 mensuales, pero no ofrece garantías o reembolsos.

Garantía de devolución de dinero de 90 días: Este plan tiene un costo inicial de $299 y luego $99 mensuales, pero ofrece una garantía de devolución de dinero de 90 días. Solo ofrece reembolsos si su crédito no mejora.

Estabilidad financiera de Credit Glory

Actualmente, no hay calificaciones financieras de terceros disponibles sobre Credit Glory. Credit Glory es una compañía pequeña fundada en 2001. Opera en el sector de los servicios financieros y es de propiedad privada.

Accesibilidad de Credit Glory

Disponibilidad

Credit Glory ofrece servicios en todo el país. A pesar de no disponer de servicios las 24 horas, la compañía ofrece atención al cliente los siete días de la semana.

Información de contacto

Puede ponerse en contacto con Credit Glory por teléfono o correo electrónico. Los expertos en crédito de la compañía están disponibles llamando al 855-938-3044.

El horario de atención al cliente de Credit Glory es de lunes a viernes de 7 a.m. a 8 p.m. hora del este (EST, por sus siglas en inglés), y los sábados y domingos de 10 a.m. a 6 p.m. hora del este.

Si prefiere enviar un correo electrónico a un experto en crédito, puede hacerlo utilizando el botón de contacto en el sitio web de la compañía.

Experiencia del usuario

Para contratar los servicios de Credit Glory, debe llamar a la compañía y hablar con uno de sus expertos en crédito. El experto en crédito responderá a todas sus preguntas y le ayudará a inscribirse. El proceso es fácil, y no estará obligado a contratar los servicios después de la consulta gratuita.

Una vez inscrito, recibirá los datos de acceso a Credit Glory y podrá crear una cuenta en línea en el portal de la compañía. Puede utilizar el portal para gestionar su información y ver actualizaciones en su cuenta. Puede darse de baja en cualquier momento. Si decide cancelar, puede llamar a Credit Glory al 844-700-7067.

Satisfacción del cliente de Credit Glory

Credit Glory no está acreditada por el Better Business Bureau (BBB, por sus siglas en inglés), pero tiene una calificación de B + en el sitio web del BBB. Según este sitio web, se han presentado 63 quejas contra Credit Glory en los últimos tres años y los usuarios le dan a la compañía 3.34 estrellas de 5.

Al leer las reseñas, encontramos comentarios positivos sobre los servicios de Credit Glory y los resultados que los usuarios experimentaron. De las quejas, las dos principales se centraron en problemas de reembolso y en no recibir cambios en la puntuación crediticia.

Preguntas frecuentes sobre la reparación de crédito de Credit Glory ¿Qué es Credit Glory? chevron-down chevron-up Credit Glory es una compañía que presta servicios de reparación de crédito. Disputa información crediticia incorrecta en nombre de los clientes para eliminarla de los informes crediticios con el objetivo de mejorar sus puntuaciones de crédito. El proceso de disputa lleva algún tiempo, por lo que la mayoría de la gente no verá resultados inmediatos. ¿Es fiable Credit Glory? chevron-down chevron-up Sí, Credit Glory es una compañía legítima que ofrece servicios de reparación de crédito. Se fundó en 2001 y opera desde Henderson (Nevada). Es una compañía de propiedad privada y opera como una compañía de responsabilidad limitada. ¿Cuánto cuesta Credit Glory? chevron-down chevron-up Credit Glory no incluye precios en su sitio web, pero puede hablar con un representante sobre los precios de los planes de la compañía. Al llamar, Credit Glory explicará sus dos opciones de plan. El primero cuesta $199 por adelantado y el segundo $299. Ambos planes requieren una cuota mensual de $99. La principal diferencia entre los dos planes es que el segundo ofrece una garantía de devolución del dinero de 90 días si no observa ninguna mejora en su puntuación crediticia. ¿Es seguro Credit Glory? chevron-down chevron-up Basándonos en la calificación del BBB y en una gran cantidad de reseñas de usuarios, Credit Glory parece ser una opción segura si busca servicios de reparación de crédito. En su sitio web, afirma que los resultados pueden variar y no ofrece ninguna garantía de que los servicios mejoren su crédito. También ofrece una garantía de devolución del dinero de 90 días. ¿Funciona Credit Glory? chevron-down chevron-up El sitio web de Credit Glory afirma que algunos clientes ven resultados positivos en un mes, mientras que a otros les lleva más tiempo. También aclara que algunos clientes no obtienen ningún resultado de los servicios.

Cómo evaluamos los servicios de reparación de crédito de Credit Glory

Money consideró varios factores al reseñar los servicios de reparación de crédito de Credit Glory:

Ofertas de reparación de crédito: Exploramos los tipos de problemas de crédito que Credit Glory aborda y potencialmente soluciona.

Exploramos los tipos de problemas de crédito que Credit Glory aborda y potencialmente soluciona. Estabilidad financiera: Investigamos las calificaciones de terceros para determinar si los expertos financieros recomiendan estos servicios.

Investigamos las calificaciones de terceros para determinar si los expertos financieros recomiendan estos servicios. Accesibilidad: Consideramos la disponibilidad de Credit Glory, la información de contacto y la forma en que la gente utiliza sus servicios.

Consideramos la disponibilidad de Credit Glory, la información de contacto y la forma en que la gente utiliza sus servicios. Satisfacción del cliente: Leímos opiniones de clientes y analizamos valoraciones de terceros sobre Credit Glory.

Resumen de la reseña de Money sobre la reparación de crédito de Credit Glory

Credit Glory ofrece un servicio accesible para las personas que desean mejorar sus puntajes de crédito. El servicio al cliente y las consultas gratuitas de esta compañía de reparación de crédito son útiles para las personas que no están seguras si necesitan ayuda para mejorar sus puntajes de crédito. Credit Glory ofrece a los clientes la oportunidad de probar sus servicios sin tener que firmar contratos a largo plazo.

Credit Glory no publica su estructura de tarifas en su sitio web, por lo que es difícil averiguar los costos sin llamar. Además, no dispone de calificaciones de terceros, por lo que resulta difícil confiar plenamente en su estabilidad financiera. Por último, la compañía no proporciona servicios de monitoreo de crédito.